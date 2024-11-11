Maoriler, Yeni Zelanda'da Yasa Tasarısına Karşı Protesto Düzenliyor

Maorilerden Hükümetin Yasa Tasarısına Sert Tepki

Yeni Zelanda'da yerli halktan Maoriler, hükümetin önerdiği yasa tasarısını, Waitangi Antlaşmasını "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle protesto ediyor. The New Zealand Herald'da yer alan habere göre, koalisyon hükümeti tarafından sunulan "Antlaşma İlkeleri Yasası", 1840'ta İngiliz Kraliyeti ile Maori liderleri arasında imzalanan anlaşmayı sorgulayan bir niteliğe sahip.

Hükümet, yasa tasarısı aracılığıyla Waitangi Antlaşması kapsamındaki yerli halkların haklarını tanıdığını belirtse de, bu hakların yerli olmayan bireylerin haklarıyla çelişmesi durumunda konunun parlamentoda ele alınacağını öngörüyor. Bu durum, Maori toplumunda büyük bir rahatsızlığa yol açtı.

Protestolar Ülke Genelinde Yayılıyor

Buna karşılık, Maoriler, ülkenin kuzeyindeki Cape Reinga bölgesinden yürüyüşe çıkarak yasa tasarısını protesto etmeye başladı. İlk etapta Kaitaia, Kaeo ve Kawakawa bölgelerine ulaşan protestocuların sayısı bini aştı. Toitu Te Tiriti aktivist grubunun sözcüsü Eru Kapa-Kingi, protestoları çeşitli kentlerde sürdürmeyi planladıklarını ve 19 Kasım'a kadar başkent Wellington'a ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kapa-Kingi, yalnızca Antlaşma İlkeleri Yasası değil, aynı zamanda Maori Sağlık İdaresi'nin kaldırılması gibi diğer hükümet politikalarına da karşı olduklarını vurguladı.

Başbakan’dan Yanıt Geldi

Öte yandan, Başbakan Christopher Luxon, Yeni Zelandalıların barışçıl gösteri düzenleme hakkına sahip olduğunu belirtti. Luxon, ilerleyen günlerde kalabalığın artmasını beklediklerini ve göstericiler parlamentoya geldiğinde onlarla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.