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Marco Rubio, G20 Zirvesi'ne Katılmayacağını Duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak. Tartışmalar sonrası bu kararı aldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:28
Marco Rubio, G20 Zirvesi'ne Katılmayacağını Duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G20 Zirvesi'ne İştirak Etmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Rubio, bu kararını arazi yasası konusunda iki ülke arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını belirtti. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ifade etmesine ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını iddia etmesine atıfta bulundu.

Johannesburg'da 20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirveye katılmama kararını, Trump'ın Güney Afrika'ya yönelik tüm fonları askıya alacağına dair açıklamasıyla aynı zamana denk gelen bir karar olarak değerlendirdi.

Rubio, Güney Afrika'nın "çok kötü şeyler yaptığını", özel mülkleri kamulaştırdığını ve G20'yi dayanışmayı, eşitliği ve sürdürülebilirliği tanıtmak için kullandığını vurguladı. Kendi görev tanımını, "Benim işim ABD'nin ulusal çıkarlarını ilerletmek, vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak ya da Amerikan karşıtlığını şımartmak değil." şeklinde ifade etti.

Güney Afrika'daki Tartışmalar

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından 24 Ocak'ta imzalanan "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", toprakların yeniden dağıtımı için "tazminatsız kamulaştırma" yetkisi tanıdığı gerekçesiyle eleştirildi. Trump, bu yasayı gerekçe göstererek Güney Afrika'ya yönelik fonları askıya alacağını belirtmişti.

Güney Afrika hükümeti ise yazılı bir açıklama ile hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe bağlı bir anayasal demokrasi olduklarını ve "Güney Afrika hükümeti hiçbir araziye el koymamıştır." ifadesini kullandı.

Ramaphosa'nın, ABD yönetimiyle yaşanan tartışmayı hafifletmek amacıyla Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

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