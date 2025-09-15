Marcos Jr.: Sel Kontrolleri Yolsuzluğuna Karşı Barışçıl Protesto Çağrısı

Devlet Başkanı halkın tepkisini destekledi, ancak sükunete dikkat çekti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkedeki sel kontrol projelerini olumsuz etkileyen yolsuzluk skandalına karşı düzenlenen gösterilere destek verdiğini açıkladı.

Marcos Jr., açıklamasında "Başkan olmasaydım, onlarla sokaklarda olurdum." diyerek halkın öfkesini benimsediğini ifade etti. Başkan ayrıca, "Onlara duygularınızı, size nasıl zarar verdiklerini, sizden nasıl çaldıklarını anlatın, onlara bağırın ve her şeyi yapın. Protesto edin ama barışçıl olun." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de protestocular gibi "kızgın" olduğunu belirten Marcos Jr., yolsuzluk skandalına ilişkin bağımsız komisyonun başlatacağı soruşturmanın Temsilciler Meclisi ve Senatodaki müttefiklerini dahi kapsayacağını kaydetti.

İddiaların kapsamı ve soruşturma süreci

Yetkililer, sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldığını belirtiyor. Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğunu ve yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendis gösterişli yaşam tarzları ve büyük rüşvet iddialarıyla suçlanıyor. Soruşturmanın kapsamı ve sonuçları kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.