Marcos Jr.: Sel Kontrolleri Yolsuzluğuna Karşı Barışçıl Protesto Çağrısı

Ferdinand Marcos Jr, sel kontrol projelerindeki yolsuzluk skandalına karşı halkın öfkesini destekledi; protestoların barışçıl olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:19
Marcos Jr.: Sel Kontrolleri Yolsuzluğuna Karşı Barışçıl Protesto Çağrısı

Marcos Jr.: Sel Kontrolleri Yolsuzluğuna Karşı Barışçıl Protesto Çağrısı

Devlet Başkanı halkın tepkisini destekledi, ancak sükunete dikkat çekti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkedeki sel kontrol projelerini olumsuz etkileyen yolsuzluk skandalına karşı düzenlenen gösterilere destek verdiğini açıkladı.

Marcos Jr., açıklamasında "Başkan olmasaydım, onlarla sokaklarda olurdum." diyerek halkın öfkesini benimsediğini ifade etti. Başkan ayrıca, "Onlara duygularınızı, size nasıl zarar verdiklerini, sizden nasıl çaldıklarını anlatın, onlara bağırın ve her şeyi yapın. Protesto edin ama barışçıl olun." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de protestocular gibi "kızgın" olduğunu belirten Marcos Jr., yolsuzluk skandalına ilişkin bağımsız komisyonun başlatacağı soruşturmanın Temsilciler Meclisi ve Senatodaki müttefiklerini dahi kapsayacağını kaydetti.

İddiaların kapsamı ve soruşturma süreci

Yetkililer, sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldığını belirtiyor. Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğunu ve yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendis gösterişli yaşam tarzları ve büyük rüşvet iddialarıyla suçlanıyor. Soruşturmanın kapsamı ve sonuçları kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı
2
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
3
Villanova Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı
4
Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Tır, Motosiklete Çarptı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'
6
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
7
Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor