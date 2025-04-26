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Mardin 1969 Spor, 2. Lig'e Yükselmenin Gururunu Yaşıyor

Mardin 1969 Spor, 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon oldu ve taraftarlarıyla birlikte 2. Lig'e yükselmenin coşkusunu kutladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:54
Mardin 1969 Spor, 2. Lig'e Yükselmenin Gururunu Yaşıyor

Mardin 1969 Spor'un Tarihi Başarısı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Mardin 1969 Spor, taraftarlarının büyük coşkusuyla kutlandı. Sezonun son maçında, bugün Orduspor 1967'yi 4-2 mağlup ederek tarih yazan ekip, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda büyük bir sevinç yaşadı.

Coşkulu Kutlamalar ve Vali'nin Tebrikleri

Maç, seyircisiz oynanmasına rağmen, kulüp yöneticileri ve şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilirken; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, ile diğer yetkililer stadyumda yer aldılar.

Taraftarlar ise maçı Yenişehir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurulan dev ekranda takip edip, maç biter bitmez coşkuyla kutlamalara devam ettiler.

Başkan Aşar'dan Açıklamalar

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarıyı Mardin halkına armağan ettiklerini belirterek, “İki yıl önce verdiğimiz sözü tutarak takımı bir üst lige çıkardık. Mardin'in yeri 3. Lig değil diye söz vermiştik. Şu anda o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu şehir için daha güzel başarıların gelecek olduğunun altını çizdi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Mardin 1969 Spor'un taraftarları, takımlarının başarısını...

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Mardin 1969 Spor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada) maçın ardından takım oyuncularını tebrik etti, kutlamalara katıldı.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Mardin 1969 Spor'un taraftarları, takımlarının başarısını...

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olan Mardin 1969 Spor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (ortada) maçın ardından takım oyuncularını tebrik etti, kutlamalara katıldı.

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