Mardin Artuklu'da Öğrenciler siberay Projesi Kapsamında Bilgilendirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine siberay projesiyle siber güvenlik eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:57
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine siberay projesi kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, sosyal medya güvenliği, siber güvenlik, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, nitelikli dolandırıcılık ve siber zorbalık gibi başlıklarda öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturuldu.

