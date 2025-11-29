Mardin Artuklu'da öğrenciler siberay projesi kapsamında bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine siberay projesi kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Eğitimin içeriği ve uygulama

Ekipler, sosyal medya güvenliği, siber güvenlik, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, nitelikli dolandırıcılık ve siber zorbalık gibi başlıklarda öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturuldu.

EKİPLER,SOSYAL MEDYA GÜVENLİĞİ,SİBER GÜVENLİK, SOSYAL MEDYANIN HAYATIMIZA ETKİSİ, GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI, TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE SİBER ZORBALIK KONULARINDA ÖĞRENCİLEREBİLGİLENDİRME YAPILARAK BROŞÜR DAĞITILDI.