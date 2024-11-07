Mardin Büyükşehir Belediyesi İşten Çıkarma İddialarını Reddetti

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamadan Detaylar

Belediyeden yapılan resmi açıklamada, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler." ifadesi yer aldı.