Mardin'de 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri törenle açıldı. Açılış, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Açılış ve anma

Törenin sunuculuğunu oyuncular Demet Şener ve Saruhan Hünel üstlendi. Törende bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçıları saygıyla anıldı.

Konuşmalar

Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve festivalin onursal başkanı Orhan Miroğlu, festivalin büyümesi temennisinde bulundu. Miroğlu, festivalin yeni anlatıcılar yetiştirdiğini vurgulayarak, "Bu hikayeler için daha iyi anlatıcılara ihtiyacımız var. Burada da gördük, o genç çocuklar belki birer anlatıcı olmaya hazırlanıyorlar. Bizim gibi bir hayat tecrübesinden geçmiş kişilerin de görevi gerekli desteği sunmaktır, devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, aydınlarımızın vesaire. Bu topraklar Gılgamış'ın ölümsüzün peşinden koştuğu topraklardır. Hala anlatılmayı bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Önümüze Mardinliler olarak çok büyük hedefler koymalıyız. Çok büyük bir medeniyetin üstünde oturuyoruz. Bu medeniyete kimimiz kalemimizle, kimimiz filmimizle ve kimimiz düşüncemizle birer ışık yakabilmeyiz." dedi. Miroğlu ayrıca kendi hayatını anlattığı filmin yaklaşık 1 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacağını aktardı.

Festival Başkanı Zeki Sincar, memleketinde bir film festivali kurma inancıyla yola çıktığını, zorlukları aşarak festivalin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Sincar, festivalin Mardin için bir vizyon olduğunu vurgulayarak valilik, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine çağrı yaptı.

Finalistler ve jüri

Festival Direktörü Haydar Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na festivale verdiği destekler için teşekkür etti. Finale kalan 10 kısa film ve 5 uzun metrajlı film, oyuncu, sanatçı, akademisyen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve halktan oluşan 20 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek.

Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Adem Sincar ise emeği geçenlere teşekkür ederek festivali her yıl daha da genişleterek sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Konuşmaların ardından finale kalan filmler gösterildi.

Yaşam Boyu Onur Ödülleri ve gösterimler

Gösterimin ardından usta sanatçılar Mihriban Er, Yüksel Arıcı ve Ümit Acar jüri başkanı sanatçı Cem Özer ve davetliler tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü ile onurlandırıldı. Ödül alan Mihriban Er, Mardin'e ilk gelişini ve şehirdeki izlerini anlatarak, "Mardin'e ilk 25 yıl evvel geldik ve bir dizi çektik. 2 sene buradaydık. Tiyatro oyuncusuyum, bütün Türkiye'ye iki tur yaptım. Mardin insanını, kültürünü, doğasını, evlerini, yemeğini, çoluğunu, çocuğunu hepsini tanıdım ve çok sevdim. Mardin, muhteşem bir şehir. Mardin'de meslekte Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almak beni ayrıca çok onurlandırdı." dedi. Yüksel Arıcı ve Ümit Acar da teşekkürlerini iletti.

Törenin ardından TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan Kutsal İşgal belgeselinin gösterimi yapıldı.

Festival, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşilerle devam edecek ve 21 Ekim'de sona erecek.

