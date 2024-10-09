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Mardin'de 4 Gün Süreyle Yasaklar Getirildi

Mardin'de, gösteri ve yürüyüşler 10-14 Ekim tarihlerinde yasaklandı. Valilik, güvenlik ve kamu düzenini bahane ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:10
Mardin'de 4 Gün Süreyle Yasaklar Getirildi

Mardin'de Gösteri ve Yürüyüşler 4 Gün Yasaklandı

Mardin Valiliği, kent merkezi ve tüm ilçelerde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 10-14 Ekim tarihlerinde bu tür etkinliklerin sadece Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü durumlar haricinde yasaklandığı belirtildi. Açıklamanın Detayları

Yapılan duyuruda, "Cumhuriyetin temel nitelikleri ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, olası provokasyonların ve toplumsal olayların önlenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, yasaklar çerçevesinde yürüyüş, miting, basın açıklamaları ve diğer benzeri etkinliklerin de engelleneceği bildirildi.

Valilik, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde yasakların getirildiğini belirtti. Özellikle, başka illerden gelen şahısların Mardin iline girişleri ve buradan çıkışları da bu kapsamda yasaklanmıştır.

Bu yasaklamaların amacı, "milli güvenlik, terör eylemlerinin önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması" olarak ifade edilmiştir.

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