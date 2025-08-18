Mardin'de 4. Hudut Alayı'nda Komuta ve Sancak Devir Teslimi
Tören Detayları
Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 4. Hudut Alay Komutanlığında düzenlenen Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda gerçekleştirildi.
Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sancağın platformdaki yerini almasının ve devir tesliminin ardından 4. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Cumhur Yazgan, görevini Piyade Albay Kansu Kurtuluş'a teslim etti.
Devir teslimin ardından bir askeri geçit töreni düzenlendi.
Katılımcılar
Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Derik Kaymakamı ve Kızıltepe Kaymakam Vekili Yunus Emre Bayraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serkan Şahbaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
