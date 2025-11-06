Mardin'de 4 Saatte Yakalandılar: İş Yeri Hırsızlığı ve Yankesicilik Şüphelileri

Mardin'in Artuklu ilçesinde iş yeri hırsızlığı ve yankesicilikle ilişkilendirilen 4 şüpheli, polis tarafından 4 saat içinde suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:46
Mardin'de 4 Saatte Yakalandılar: İş Yeri Hırsızlığı ve Yankesicilik Şüphelileri

Mardin'de 4 Saatte Yakalandılar: İş Yeri Hırsızlığı ve Yankesicilik Şüphelileri

Operasyon ve Yakalama

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen iş yeri hırsızlığı ve yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından 4 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerinin hızlıca tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmada, şüphelilerin il dışından planlı şekilde Mardin’e geldikleri ve çaldıkları eşyalarla minibüsle Diyarbakır istikametine kaçmaya çalıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, şüpheliler çalıntı eşyalarla birlikte suçüstü yakalanarak Mardin’e getirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK VE YANKESİCİLİK OLAYLARINA...

MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK VE YANKESİCİLİK OLAYLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN 4 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE 4 SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE YAKALANDI

ARTUKLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN DE DESTEĞİYLE DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ, ÇALINTI...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
2
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
3
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
4
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti
5
Bayramda Hattuşa ve Alacahöyük'e 6.873 Ziyaretçi
6
Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Kurum'un ilk hedefi kentsel dönüşüm!
7
Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı: Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek