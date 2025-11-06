Mardin'de 4 Saatte Yakalandılar: İş Yeri Hırsızlığı ve Yankesicilik Şüphelileri

Operasyon ve Yakalama

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen iş yeri hırsızlığı ve yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından 4 saat gibi kısa bir sürede yakalandı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerinin hızlıca tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmada, şüphelilerin il dışından planlı şekilde Mardin’e geldikleri ve çaldıkları eşyalarla minibüsle Diyarbakır istikametine kaçmaya çalıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, şüpheliler çalıntı eşyalarla birlikte suçüstü yakalanarak Mardin’e getirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

