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Mardin'de Anneler 'Haydi Anne Sen de Oku' Kitap Okuma Yarışmasında Heyecan Yaşadı

Mardin Kızıltepe'de annelerin katıldığı kitap okuma yarışmasında, sınav heyecanı öğrencilerin sıralarında yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:33
Mardin'de Anneler 'Haydi Anne Sen de Oku' Kitap Okuma Yarışmasında Heyecan Yaşadı

Mardin Kızıltepe'de Kitap Okuma Yarışması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen "Haydi anne sen de oku" kitap okuma yarışması, 12 farklı okulda gerçekleştirildi. Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu tarafından öncülüğü yapılan bu etkinlikte anneler, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı "Geliştiren Anne-Baba" kitabını okumak için sınava girdi.

Sınav Heyecanı ve Katılım

Etkinlikte çocuklarının sıralarında oturan anneler, büyük bir heyecanla sınavı beklerken, çocukları ve eşleri okul bahçesinde onları izleyerek destek oldular. Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, okullarda sık sık kitap okuma yarışmaları düzenlediklerini belirterek, annelerin bu süreçteki önemine dikkat çekti. Demir, "Anneler arasında kitap okuma yarışması düzenledik. Binin üzerinde katılım var. Dereceye girenlere ödüller verilecek," diyerek bunun bir okuma alışkanlığı oluşturma adımı olduğunu vurguladı.

Annelerin Düşünceleri

Anne Nevroz Ok, oğlunun okuduğu okulda sınava girmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Hepimiz okuduğumuz için kazandık. Herkesin kitap okumasını tavsiye ediyorum," dedi.

Anne Hatice Gümüş ise, yıllar sonra yeniden sınav heyecanı yaşadığını ifade etti. Diğer bir katılımcı olan Tuğba Ertekin ise sınavın iyi geçtiğini düşündüğünü belirtti ve "Bir anne olarak çocuklarıma ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum," diyerek bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Bu heyecan dolu yarışma, annelerin ve çocuklarının birlikte büyüyen bir okuma kültürü oluşturmasına olanak sağladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler katıldı.

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