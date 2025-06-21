Mardin'de Baba, Kızının Heyecanına Ortak Oldu: YKS'ye Beraber Girdiler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na kızı Semanur Cengiz ile birlikte katıldı. Kızıltepe'de çiftçilik yapan Cengiz, aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor.

Baba Cengiz, kızı Semanur'un heyecanını paylaşmak ve ona destek olmak amacıyla YKS'ye hazırlandığını vurguladı. Baba ve kızı, Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda, aynı katta fakat farklı salonlarda sınava girdiler.

Cengiz, yaptığı açıklamada, “Kızımın heyecanını paylaşmak için ben de sınava girdim. 1996'dan bu yana üniversite sınavlarına giriyorum. Şu ana kadar 7 üniversite ve 3 diplomam var. Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü okuyorum ve 2 yıl içinde 4. diplomamı almayı planlıyorum. Bu sınava kızıma destek olmak için girdim. Aynı okuldaki aynı katta sınavda olmayı umdum.” ifadelerini kullandı.

Cengiz, kızının yüksek hedeflere sahip olduğunu belirterek, “Onun her zaman arkasında olacağım. Tüm velilere tavsiye ediyorum; çocuklarının yanında olsunlar” dedi.

Kızı Semanur Cengiz ise bu yıl ikinci kez sınava girdiğini ve babasının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Tıp fakültesini kazanmayı hedeflediğini söyleyen Cengiz, “Stresliyiz, heyecan var. Zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Babam da arkamda. Ona çok teşekkür ediyorum” diye ekledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızı Semanur Cengiz ile girdi. Baba ve kızı Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda, aynı katta farklı salonlarda sınava girdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızı Semanur Cengiz ile girdi. Baba ve kızı Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda, aynı katta farklı salonlarda sınava girdi.