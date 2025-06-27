Mardin'de 'Bilim Kafe' Etkinliği: Kudüs ve Mardin'in Ruhsal Bağları

Mardin'de 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi

Mardin'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs konusu ele alındı.

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde Gerçekleşti

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı 'Bilim Kafe' etkinlikleri çerçevesinde Tarihi Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen programda Mardin ve Kudüs'ün benzer özellikleri vurgulandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada YÖK'ün üniversitelerin halkla buluşması konusunda önemli adımlar attığını belirterek, 'Mardin-Kudüs ilişkisini anlatıyoruz' dedi.

Özcoşar, konuşmasında, '21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hayatın akışına dair yapılan her değerlendirmede mutlaka bir Filistin, Kudüs, Gazze faktörünün olduğunu' söyleyerek bu konunun önemine dikkat çekti.

Kudüs ile Mardin'in Tarihi Bağları

Rektör Özcoşar, Mardin'in Kudüs ile derin tarihi bağlantılarına sahip olduğunu vurgulayarak, 'Mardin, ruhunu, ilhamını, fiziksel yapısını tamamen Kudüs'ten alan bir şehir' ifadelerini kullandı.

Özcoşar, Mardin ve Kudüs'ün selamet ve barış şehirleri olarak bir arada yaşamanın önemine değinerek, 'Bu şehirlerin uluslararası barış için yeniden bir araya gelmesi gerekiyor' dedi. Ayrıca, 'Mardin ve Kudüs' konulu sunum yaptı.

Mardin'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte birbirlerine benzeyen Mardin ve Kudüs konuşuldu. YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs" programı düzenlendi.

Mardin'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte birbirlerine benzeyen Mardin ve Kudüs konuşuldu. YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs" programı düzenlendi.