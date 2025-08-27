Mardin'de Camdan Ayağını Çıkaran Sürücüye Para Cezası

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, trafikte güvenliği tehlikeye düşüren davranış sergileyen bir sürücüye idari para cezası verildi.

Olay ve Müdahale

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Vali Ozan Caddesi'nde bir sürücünün dikkatsiz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ayağını aracın camından çıkararak yol aldığı tespit edildi. Olay üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Tespit ve İşlem

Yapılan inceleme sonucunda sürücünün Y.G. olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, trafikte benzer tehlikeli davranışların önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.