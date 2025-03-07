Mardin'de Cipin Çarpmasıyla Can Kaybı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'de Trajik Kaza

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, bir yayaya cipin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ö. (58) cipe çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hemen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Ö, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cipin sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın detayları ve sorumluluğu üzerine incelemeler sürüyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, kaza ile ilgili yeni bulguların ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.