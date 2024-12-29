Mardin'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mardin'in İstasyon Mahallesi'nde, Artuklu-Kızıltepe kara yolu üzerinde 47 ACJ 251 plakalı bir otomobil devrildi. Bu talihsiz kazanın sonucunda sürücü yaralandı.

Olay saatinde, sürücünün kimliği henüz belirlenememiş olsa da, çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.