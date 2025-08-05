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Mardin'de Devrilen Tırda Yangın: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın sonucunda sürücü Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 00:16
Mardin'de Devrilen Tırda Yangın: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin’de Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Mustafa Çiftçi (50) yönetimindeki tır, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Bu devrilme sonucunda araçta alevler yükselmeye başladı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ne yazık ki, devrilen tırdan çıkarılan sürücü Mustafa Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yangın...

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yangın...

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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