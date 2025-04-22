DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,86 0,75%
ALTIN
4.214,76 -0,21%
BITCOIN
3.449.636,56 -3,37%

Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Mardin Kızıltepe'de evinde silah ve mühimmat bulunan bir şüpheli, jandarma tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:54
Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinde silah ve mühimmat bulunması sonucu bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada, 3 el bombası, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve 1000 mermi ele geçirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan şüpheli, jandarma nezaretindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Adliyeye gönderilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Mardin ilinde illegal silah bulundurma ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı. Aramada, 3 el...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı. Aramada, 3 el bombası, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve 1000 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi
2
Kırıkkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı
3
Erzurum'da Öğrenciler, Şehitleri Anmak İçin Tabyalara Yürüdü
4
Sivas'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı
5
Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Açıldı
6
TBMM'de HSK Üyesi Seçimi İçin Alt Komisyon Kuruldu
7
Enstitü Sosyal, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Tanıttı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı