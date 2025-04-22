Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinde silah ve mühimmat bulunması sonucu bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada, 3 el bombası, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve 1000 mermi ele geçirildi. Aramanın ardından gözaltına alınan şüpheli, jandarma nezaretindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Adliyeye gönderilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Mardin ilinde illegal silah bulundurma ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı. Aramada, 3 el bombası, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve 1000 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.