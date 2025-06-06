Mardin'de Farklı Dinlerden Vatandaşlar Bayramda Buluştu

Mardin'de Bayram Coşkusu

Mardin, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşların bir araya geldiği anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Vali Tuncay Akkoyun'un Açıklamaları

Programda, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in farklı etnik köken ve inançları bir arada barındıran bir şehir olduğunu vurguladı. Akkoyun, "Mardin'imiz yüzyıllardır farklı etnik yapıda farklı inançta insanların birlikte yaşadığı, yan yana komşuluk, esnaflık, yarenlik yaptığı dünyanın en özel şehirlerinden biridir." dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Akkoyun, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğinin altını çizerken, Gazze'deki kardeşlerimize de dualarının yöneldiğini ifade etti. Bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Akkoyun, "Ayrıca Gazze'de, Filistin'de İsrail zulmü altındaki kardeşlerimize Rabbim inşallah kurtuluş nasip eylesin." şeklinde konuştu.

Farklı Din Temsilcilerinin Katılımı

Programa katılan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin gibi farklı dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin beşiği olan bir şehirde bayramların birlikte kutlanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, bayramların beraberliği güçlendiren önemli günler olduğuna vurgu yaptı.

Medeni Birliktelik

Müftü Vekili Ali Üney de Mardin’in medeniyetler kenti olma özelliğiyle birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerini sergilediğini belirtti. Bayramın, kardeşliğin pekişmesine ve birlik ile beraberliğin devamına vesile olmasını diledi.

Katılımcılar

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sol 2) ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç (solda), programa katılanların bayramını kutladı.

Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sol 2) ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç (solda), programa katılanların bayramını kutladı.