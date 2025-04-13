Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Mardin İHH İnsani Yardım Derneği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde toplanan grup, "Kudüs ve Gazze ümmetin iman ve izzet davasıdır" ve "Fırat'tan Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankartlar açtı.

Protesto Yürüyüşü

Protestocular, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

İHH Başkanı'ndan Açıklama

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. Aşar, "İsrail, sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğunu çocuk, kadın, yaşlı ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu binlerce masumu katletti," dedi.

Aşar, Filistin'deki zulme dünyanın her yerinden tepki geldiğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Allah öyle bir hale getirdi ki bu davayı, şu anda dünyada vicdan sahipleri ayaklandı. Sadece Müslümanlar değil, bütün vicdan sahipleri şu anda ayakta. Çünkü orada çocuklara, kadınlara, yaşlılara bir vahşet var; bir cinayet var. Orada çocuklar ve kadınlar öldürülürken biz her gün meydanlara inmek zorundayız."

Ayrıca, İsrail menşeli ürünlerin ve bunu destekleyen markaların boykot edilmesinin önemine de dikkat çekti.

Dua ve Katılımcılar

Protesto sırasında, İl Müftüsü Enver Türkmen dua okudu. Programa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Mardin İHH İnsani Yardım Derneği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Mardin İHH İnsani Yardım Derneği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.