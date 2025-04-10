Mardin'de Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir protesto düzenlendi. Mardin İnsani Yardım Derneği (Mardin İHH) ve Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya geldi.

Protestoda Yapılan Açıklamalar

Mardin İHH Başkan Yardımcısı Salih Uygur, yaptığı açıklamada, İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin katledildiğini ve 115 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Uygur, yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Uygur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı. İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur."

Uygur, yapılan zulme herkesin karşı durması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Bu zalimliğe karşı hiç kimse sessiz kalmamalı. Herkes elinden geleni yaparak zulmün sona ermesi için gayret etmelidir." dedi.

Protesto etkinliği, hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan dualarla sona erdi.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Mardin İnsani Yardım Derneği (Mardin İHH) ve Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Mardin İHH Başkan Yardımcısı Salih Uygur, açıklamada bulundu.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Mardin İnsani Yardım Derneği (Mardin İHH) ve Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Mardin İHH Başkan Yardımcısı Salih Uygur, açıklamada bulundu.