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Mardin'de Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 20. Yılı Kutlandı

Mardin, 20. Rahvan At Yarışları Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 85 binicinin katıldığı organizasyonda şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:54
Mardin'de Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 20. Yılı Kutlandı

Mardin'de Geleneksel Rahvan At Yarışları Şampiyonası Yapıldı

Mardin, bu yıl 20.'sini düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışları Şampiyonası ile heyecan dolu anlara sahne oldu. Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Mardin Rahvan Atları Kulübü işbirliğiyle önemli bir organizasyon düzenlendi.

Katılımlar ve Antrenmanlar

Yarışmaya Türkiye’nin 10 farklı ilinden toplam 85 binici katıldı. Zınnar Arena’da yapılan etkinlik öncesinde, at sahipleri ve jokeyler kayıt yaptırarak antrenman seansları gerçekleştirdiler.

Yarışma Kategorileri ve Şampiyonlar

Yarışmalar, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü ve üçlü tay olmak üzere 7 farklı kategoride yapıldı. Şampiyonada,

  • Üçlü Tay kategorisinde Bilal Akyüz,
  • Deste kategorisinde Eyüp Baysal,
  • Küçük Orta kategorisinde Ercan Pulat,
  • Büyük Orta ve Başaltı kategorilerinde Mehmet Aziz Özbek,
  • Baş kategorisinde ise Süleyman Arık birinci olarak öne çıktı.

Gelecek Yıllar için Planlar

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Alaattin Ballıbey, bu yılki organizasyonun 20. yılını kutladıklarını belirtti. Yarışmanın, Erzurum, Ardahan, Gaziantep, Osmaniye gibi 10 farklı şehirden katılımlarla gerçekleştirildiğini ifade etti ve her yıl bu etkinliği sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Ödül Töreni

Yarışma sonunda, kategorilerde başarı gösterenlere para ödülleri ve kupaları takdim edildi. Programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulübünün organizasyonunda "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı. Zınnar Arena'da yapılan yarışlara 10 ilden 85 binici katıldı.

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