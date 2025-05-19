Mardin'de Hatay'a Gönül Köprüsü Kuracak Restoran Açıldı

Mardin'de Gönül Mutfağı Açıldı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Şar Mahallesi'nde, Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kurulan ve geliri Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarındaki öğrencilerin yemek ihtiyaçlarına harcanacak olan 'Mardin Gönül Mutfağı' açıldı.

Açılış Töreni Düzenlendi

Restoranın açılışı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun'un himayelerinde gerçekleştirildi ve törene 25 kişilik kadın istihdamı ile dikkat çekildi. Törende konuşan Akkoyun, sofraların birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Yaşadığımız üzücü olaylar bizlere bir kez daha hatırlattı ki aramızdaki bağı güçlendiren şey, insanların birbirine uzattığı eldir” açıklamalarında bulundu.

Şef Ebru Baybara Demir'den Önemli Mesajlar

Açılışta söz alan Şef Ebru Baybara Demir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattıkları 'Gönül Mutfağı Projesi''nin büyüyerek devam ettiğini belirtti. “Hatay'da 70 bin kişiye sıcak yemek sunuyoruz” diyen Demir, şu ana kadar 30 milyon kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı.

Demir, 2023 yılında gastronominin Nobel’i olarak bilinen Bask Mutfak Dünyası (BCWP) ödülüne layık görüldüğünü ve kazandığı para ödülünü Hatay'daki depremzedelere bağışlamak istediğini, ancak bunu sürdürülebilir bir projeye dönüştürmek istediklerini aktardı.

İstihdam ve Sosyal Projeler

İşbirliği içerisinde oldukları AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile hazırlanan projenin sosyal bir sorumluluk taşıdığını belirten Demir, Mardin Gönül Mutfağı'nın, kazançlarını yatırım, istihdam ve kadın çiftçilere aktaracağını ifade etti. “Projemizle Hatay'daki devlet okullarında günde 3 bin 300 çocuğa sıcak yemek sağlamaktayız” dedi.

Açılışın ardından Akkoyun, Demir ve diğer davetliler, restoranın kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Mardin'de açılışı yapılan restoranın geliri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılacak.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Mardin'de açılışı yapılan restoranın geliri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılacak.