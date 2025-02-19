Mardin'de 'Hücre-13' Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de düzenlenen ve silah ile mühimmat kaçakçılığını hedef alan 'Hücre-13' operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyon, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile gerçekleştirilirken, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü.

Operasyonun Sonuçları

Operasyon sürecinde toplamda 19 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 11'inin tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilere yönelik işlemler ise devam ediyor.

Ele Geçirilen Silahlar

Operasyonda, 30 ruhsatsız tabanca, 21 AK-47 kalaşnikof tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 19 av tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 1 PKM makineli tüfek ele geçirildi.

Halkın Huzuru için Mücadele

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin olarak, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Operasyona Övgü

Ayrıca Yerlikaya, operasyonu koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren jandarma teşkilatını da tebrik etmeyi ihmal etmedi.