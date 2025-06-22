Mardin'de Husumetli Aileler Arasındaki Barış Umut Verdi

Mardin'de Husumetli Aileler Barıştırıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 2004 yılında husumetli hale gelen Atlı ve Çiçek aileleri arasında barış sağlandı. Aileler, 21 yıl önce başlayan ve dört cana mal olan kavgalar sonrasında, kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştı.

Barış Yemeği Düzenlendi

Merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen barış yemeğine her iki ailenin üyeleri katıldı. Düğün salonunda bir araya gelen aile fertleri, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından el sıkışarak barışlarını pekiştirdi.

Kanaat Önderi Recepoğlu'ndan Açıklama

Programda konuşan kanaat önderlerinden Süheyil Recepoğlu, husumetin basit sebeplerle başladığını ve yıllar boyunca süregeldigini hatırlattı. Recepoğlu, ailelerin destekleri sayesinde bu husumeti sona erdirdiklerini ifade ederek, genç nesillere sevgi dolu bir miras bırakmak istediklerini vurguladı.

Recepoğlu, "Her iki taraf da özveride bulunarak bize katkı verdiler. 21 yıllık bir kangreni söküp atmak için buradayız. 21. yüzyılda en güzel miras, ahlaklı bir nesil yetiştirmektir," dedi. Ayrıca, gelecekte gençler için barışı sağlayarak daha güzel bir gelecek hedeflediklerini belirtti.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı. Her iki ailenin fertleri, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı. Her iki ailenin fertleri, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.