Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Mardin'de Trafik Kazası: Yeniden Yargılanan Sanığa 10 Yıl Hapis

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki çocukla ilgili davada, yeniden yargılanan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi.

Geçen yıl, bir otomobilin çarparak iki çocuğun ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin mahkeme süreci, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan 6 yıl 12 aylık ceza sonucunda yeniden başlatıldı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Nurullah Çiçek cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva (10) aileleri ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında cezalandırma ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa sundu.

Sanık Çiçek, ağaçlar nedeniyle çocukları görmediğini iddia ederek, "Frene basarak direksiyonu kırdım. Böyle olmasını istemezdim. Olay yerinden kaçmadım. Kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Her türlü desteğe hazırım" dedi.

Çocukların aileleri ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları, aynı şekilde sanığın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, TCK 53/6 maddesi gereğince sanığın sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

Adliye binası önünde konuşan ailenin avukatlarından Irfan Ceylan, verilen cezanın indirilmesini kabul etmediklerini belirterek, "Normalde sanık 12 yıl hapis cezası aldı. Ancak bu cezada 2 yıl indirim uygulandı. Hukuk yoluna başvuracağız" dedi.

Olay, 14 Temmuz 2024'te gerçekleşti. Nurullah Çiçek'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. İki çocuk ağır yaralanarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Bumanhan kaza gününde, Duva ise ertesi gün yaşamını yitirmişti. Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, yeniden yargılanan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın (10) aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, yeniden yargılanan tutuklu sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın (10) aileleri ve taraf avukatları katıldı.