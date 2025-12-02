Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü

Mardin Dargeçit’te Ilısu Barajı hidrolik santralinde çalışan Nimet Cengiz (38), yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:55
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü

Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü

Ilısu Mahallesi'ndeki santralde yaşanan kaza can aldı

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Mahallesi'nde bulunan hidrolik santralde çalışan Nimet Cengiz (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cengiz'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

MARDİN'İN DARGEÇİT İLÇESİNDE ILISU BARAJI'NDAKİ HİDROLİK SANTRALDE ÇALIŞAN NİMET CENGİZ (38)...

MARDİN'İN DARGEÇİT İLÇESİNDE ILISU BARAJI'NDAKİ HİDROLİK SANTRALDE ÇALIŞAN NİMET CENGİZ (38), DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

MARDİN'İN DARGEÇİT İLÇESİNDE ILISU BARAJI'NDAKİ HİDROLİK SANTRALDE ÇALIŞAN NİMET CENGİZ (38)...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?