Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü

Ilısu Mahallesi'ndeki santralde yaşanan kaza can aldı

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Mahallesi'nde bulunan hidrolik santralde çalışan Nimet Cengiz (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cengiz'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

