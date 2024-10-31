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Mardin'de Kaçak Elektrik Denetimi Sırasında Saldırıya Uğrayan Ekipler

Mardin Nusaybin'de kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik ekipleri, saldırıya uğradı ve denetimlerini tamamlayamadan çekilmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:07
Mardin'de Kaçak Elektrik Denetimi Sırasında Saldırıya Uğrayan Ekipler

Mardin'de Kaçak Elektrik Denetimi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik saha ekipleri, kaçak elektrik kullanımını engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ancak, denetim esnasında karşılaştıkları zorluklar önemli ölçüde arttı.

Saldırılar ve Güvenlik Tedbirleri

Dicle Elektrik, 2013 yılından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde abonelere kaliteli enerji sunmak için ciddi yatırımlar yaptığını belirtti. Bu yatırımlar 6 milyar lirayı aşarken, en büyük sıkıntının kaçak elektrik kullanımı olduğu ifade edildi. Kırsal alanlar ile tarımsal sulama alanlarında ise kaçak kullanım oranının ülke ortalamasının üstünde seyretmesi dikkat çekti.

Girmeli Mahallesi'nde Yaşananlar

Son olarak Girmeli Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında, jandarmanın aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, ekipler, kaçak kullanım yapan mahalle sakinlerinin taciz ve tehditlerine maruz kaldı. Zaman içinde bu tepkilerin saldırıya dönüşmesi sonucu Dicle Elektrik ekipleri, kontrollerini tamamlayamadan olay yerini terk etmek zorunda kaldı.

Jandarma ve Mahalle Muhtarı Müdahalesi

Jandarma, mahalledeki durumu kontrol altına almak için sakinleri ikna etmeye çalıştı; ancak bir grup, kaçak elektrik kontrolünü engellemeye yönelik hakaretlerine devam etti. Olayların büyümesi üzerine, jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı. Muhtarın ekiplere karşı olumsuz tavrı ise gerilimi artırdı.

Kaçak Elektrik Kullanım İstatistikleri

Kırsal Girmeli Mahallesi'nde 582 kayıtlı abone olduğu tespit edilirken, tespit edilemeyen sayıda kaçak kullanıcı da bulundu. Eylül ayında bile, yoğun klima ve elektrikli ısıtıcı kullanımına gerek duyulmamasına rağmen yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde kaçak elektrik tüketildiği kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrol yapan Dicle Elektrik saha...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrol yapan Dicle Elektrik saha ekipleri, denetimi önlemeye çalışanların saldırısına uğradı.

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