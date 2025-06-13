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Mardin'de Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Mardin'de sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu genç Muaffak Mahmut'un cansız bedeni bulundu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:29
Mardin'de Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde, Kovalı Mahallesi civarında bir gencin kaybolmasıyla ilgili acı bir gelişme yaşandı. Dün, sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22), akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kayıp gencin bulunması için AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda Mahmut'un cansız bedeni, sulama kanalında tespit edildi.

Kanaldan çıkarılan genç, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu. Kanaldan çıkarılan...

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu. Kanaldan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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