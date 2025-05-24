Mardin'de Kuyumculara Sahte Altın Satan İki Şüpheli Yakalandı

Mardin'de kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nusaybin ilçesindeki iki kuyumcudan gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Yapılan detaylı incelemelerin ardından, şüphelilerin Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi. Hemen ardından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı.

Operasyon sırasında zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında gerçekleştirilen aramada 368 bin 940 lira, 800 dolar, 6 gram altın, 4 altın görünümlü metal, taşlı beyaz renkli kolye ve 69 altın görünümlü küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 dolar, 6 gram altın, 4 altın görünümlü metal, taşlı beyaz renkli kolye ve 69 altın görünümlü küpe ele geçirildi.