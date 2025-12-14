Mardin’de Motosiklet Denetimi: bin 174 Kontrol, 85 Sürücüye Ceza

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 37 ekip ve 69 personelin katılımıyla yapılan kontrollerin hedefi, motosiklet kazalarını ve buna bağlı can ile mal kayıplarını önlemek olarak açıklandı.

Denetimler kapsamında bin 174 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, 85 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 motosiklet ise trafikten men edildi.

"Unutmayın, trafik kuralları hayat kurtarır. Sizin güvenliğiniz, bizim önceliğimiz" ifadelerine açıklamada yer verildi.

