DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.716,25 -1,02%

Mardin'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin Artuklu'da motosiklet ile 47 ACB 986 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:56
Mardin'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Mardin'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Artuklu, Ambar Mahallesi mevkii

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşanan kazada, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 47 ACB 986 plakalı hafif ticari araç ile motosikletin kırsal Ambar Mahallesi mevkiinde çarpıştığı bildirildi.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk...

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk...

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
2
Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Sona Erdi: Patriği Sahak Maşalyan Katıldı
3
Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti
4
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı
5
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
6
Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı