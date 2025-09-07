Mardin'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Artuklu, Ambar Mahallesi mevkii

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşanan kazada, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 47 ACB 986 plakalı hafif ticari araç ile motosikletin kırsal Ambar Mahallesi mevkiinde çarpıştığı bildirildi.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

