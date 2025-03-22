Mardin'de Öğrenciyi Boğulma Tehlikesinden Müdür Yardımcısı Kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müdür yardımcısı, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:27
Mardin'de Öğrenciyi Boğulma Tehlikesinden Müdür Yardımcısı Kurtardı

Mardin'de Boğulma Tehlikesi Sona Erdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'nda bir öğrenci, boğazına cisim kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Olayın farkına varan 5. sınıf öğrencisi Ömer Okyar'ın öğretmeni, hemen okuldaki müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi.

Heimlich Manevrası ile Başarı

İlk yardım bilgisine sahip olan müdür yardımcısı Atay, durumu acil bir şekilde değerlendirerek Heimlich manevrası uyguladı. Atay'ın hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, boğazındaki cisim çıkarılan Ömer Okyar, rahat bir şekilde nefes almaya başladı.

Olay, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, müdür yardımcısının profesyonelliği ve soğukkanlılığı takdir topladı.

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