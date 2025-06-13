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Mardin’de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:51
Mardin’de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mardin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına anında müdahale ediliyor.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Yangın, Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Havadan Destek de Sağlanıyor

Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek veriyor. Ekiplerin yanı sıra, bölgedeki rüzgar koşulları yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için var gücüyle mücadele ediyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

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