Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobilde 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:01
Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolundaki kırsal Karakuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EV 2765 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek devrildi.

Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında S.Ü. (35), Ç.Ü. (44), H.Ü. (80) ve 28 günlük bebek B.Ü. yer aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar