Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolundaki kırsal Karakuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EV 2765 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek devrildi.

Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında S.Ü. (35), Ç.Ü. (44), H.Ü. (80) ve 28 günlük bebek B.Ü. yer aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.