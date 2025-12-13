DOLAR
Mardin'de Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu: 34 RZ 8035

Mardin'de Dargeçit - Midyat yolu Sümer Mahallesi'nde 34 RZ 8035 plakalı otomobilin çarptığı at telef oldu; itfaiye sevk edildi, araçta maddi hasar, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:49
Mardin'de Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu: 34 RZ 8035

Mardin'de otomobilin çarptığı at telef oldu

Dargeçit - Midyat yolu, Sümer Mahallesi — Dün akşam saatlerinde

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dargeçit - Midyat yolu Sümer Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, yoldaki ata çarptı.

Çarpışma, 34 RZ 8035 plakalı otomobilin kontrolü sırasında gerçekleşti. Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle at telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL, SEYİR HALİNDEYKEN YOLDAKİ ATA ÇARPTI

OTOMOBİL, SEYİR HALİNDEYKEN YOLDAKİ ATA ÇARPTI

MARDİN'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AT TELEF OLDU.

