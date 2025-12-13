Mardin'de Otomobilin Çarptığı At Telef Oldu: 34 RZ 8035

Mardin'de otomobilin çarptığı at telef oldu
Dargeçit - Midyat yolu, Sümer Mahallesi — Dün akşam saatlerinde
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dargeçit - Midyat yolu Sümer Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, yoldaki ata çarptı.
Çarpışma, 34 RZ 8035 plakalı otomobilin kontrolü sırasında gerçekleşti. Olayın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle at telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
