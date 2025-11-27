Mardin'de park halindeki araca silahlı saldırı

Nusaybin'de geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Mardin'de park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan yok, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı, Nusaybin ilçesi 8 Mart ve Devrim mahallelerinin kesiştiği Nevruz Bulvarı kavşağında gerçekleşti. Olay anında araçta kimsenin bulunmaması, olası can kaybının önüne geçti.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

