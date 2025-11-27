Mardin'de Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı

Mardin Nusaybin'de park halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi; ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganları yakalamak için geniş soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:08
Mardin'de Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı

Mardin'de park halindeki araca silahlı saldırı

Nusaybin'de geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Mardin'de park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan yok, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı, Nusaybin ilçesi 8 Mart ve Devrim mahallelerinin kesiştiği Nevruz Bulvarı kavşağında gerçekleşti. Olay anında araçta kimsenin bulunmaması, olası can kaybının önüne geçti.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MARDİN'DE BİR ARACA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.

MARDİN'DE BİR ARACA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, NUSAYBİN İLÇESİ 8 MART VE DEVRİM MAHALLELERİNİN KESİŞTİĞİ NEVRUZ BULVARI...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?