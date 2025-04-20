Mardin'de Paskalya Bayramı Tarihi Kilisede Coşkuyla Kutlandı

Mardin'de Paskalya Bayramı Kutlaması

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen özel bir ayinle coşkuyla kutladı. Ayin, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönetiminde gerçekleştirildi.

Birlikte Dua Etmek

Paskalya Bayramı dolayısıyla kilisenin girişinde toplanan Süryaniler, çocuklarıyla birlikte mum yakıp dua ettiler. Ayin sırasında, koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler seslendirdi. Ayrıca, İncil'den bölümler de okundu.

Barış Temennisi

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, bayramın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Özellikle Gazze'de ve Ukrayna-Rusya arasında süregelen çatışmaların sona ermesini temenni ediyoruz. Bu bayramda herkes için dua ediyoruz," şeklinde konuştu.

Kardeşlik Mesajı

Özberk, farklı dinlere mensup insanların huzur içinde bir arada yaşadığı Mardin'de bayramları birlikte kutladıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nı da birlikte kutlamıştık. Hep birlikte bu coğrafyada kardeşçe yaşamaktan mutluyuz," dedi.

Paskalya'nın Sıcak Atmosferi

Ayine katılan Süryanilerden Züheyr Özberk, bayramın geçmişte olduğu gibi sevinçle kutlandığını belirtirken, Rusya'dan gelen Olga Bugrimova da kutlama anlarının kendisi için çok özel olduğunu ifade etti: "İlk defa Paskalya Bayramı'nı böyle gördüm ve çok heyecanlıyım; muhteşem geçti," dedi.

Sonuç olarak, Paskalya Bayramı, Mardin'de hoşgörü, kardeşlik ve barış mesajlarıyla dolu bir ortamda kutlanmış oldu.

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı. Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı. Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.