Mardin'de Polikistik Böbrek: 6 Kilogramlık Böbrek Ameliyatla Alındı

Mardin'de 6 kilogramlık böbrek ameliyatla alındı

Polikistik böbrek nedeniyle organ devasa boyuta ulaştı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sağır ve ekibi, polikistik böbrek hastalığı nedeniyle 36 santimetre uzunluğa ve 6 kilogram ağırlığa ulaşan böbreği ameliyatla çıkardı.

Bir böbreği daha önce alınan ve diğer böbreği normal boyutlarının çok üzerine çıkması sebebiyle nefes almakta zorlanan, karın içi organlara baskı nedeniyle şiddetli ağrılar çeken Cemal Aşar (50), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Haftada üç kez diyalize girse de böbreği büyümeye devam eden Aşar'ın tetkiklerinde organın 36 santimetreye ve 6 kilograma ulaştığı tespit edildi.

Operasyon, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sağır ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yoğun bakım sürecinin ardından hasta serviste tedavisine devam ediyor.

Doç. Dr. Süleyman Sağır gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Normal insan böbreği 12 santim uzunluğunda, 120-150 gram ağırlığında olmasına rağmen hastamızın böbreği 36 santimetre uzunluğuna ve 6 kilo ağırlığına ulaşmıştı. Devasa büyüklükteki böbreği aldık. Bu kadar büyüğünü ilk defa aldık. Bu büyüklük hastanın nefes almada zorlanmasına, hatta yürümesini bile zorlaştırıyordu. İç organlarını bile tehlikeye sokuyordu. Hastayla görüşerek ameliyatın riskli olduğunu ama kliniğimizde yapabileceğimizi belirttik. Hasta da tüm riskleri göze alarak ameliyatı Mardin'de olmayı kabul etti. Ameliyat başarıyla geçti. Şimdi hastamız daha rahat nefes alabiliyor ve yürüyebiliyor. Operasyon 1,5 saat sürdü. Hastamız şu an gayet iyi."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil de böbreğin başarılı bir operasyonla çıkarıldığını belirterek, ameliyatı yapan ekiplere teşekkür etti.

Böbreği alınan Aşar, hastalığının 35 yaşındayken tespit edildiğini ve ailenin genelinde görüldüğünü söyledi. Aynı hastalıktan 3 ağabeyini kaybettiğini belirten Aşar, duygularını şöyle dile getirdi:

"Sonra hastalığın genetik olduğunu öğrendik. Bu kadar büyük bir böbreği görünce şok oldum. Allah'a şükür şu an kuş gibiyim. 3 metre yürüyemiyordum, nefes alamıyordum, hep acı çekiyordum. Şimdi rahat nefes alıyorum. Allah'a şükürler olsun kurtuldum."

Aşar, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti; ekip ve hasta yakınlarının memnuniyetiyle tedavi süreci serviste devam ediyor.