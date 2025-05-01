Mardin'de Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Etkili Oldu

Mardin'de Meteorolojik Olaylar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'de, öğleden sonra etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Bu olumsuz hava koşulları, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Toz Taşınımı Kent Genelinde Etkili Oldu

Toz taşınımı yalnızca il merkezinde değil, sınır bölgelerindeki yerleşim yerlerinde de etkili oldu. Sağanağın ardından tozun çamura dönüştüğü gözlemlendi.

Fırtına ve Hasar Tespit Çalışmaları

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen fırtına sonucunda, bir binanın çatı kısmında bulunan metal gölgeliğin bir bölümü yerinden çıkarak aşağı doğru sarktı. Tepebaşı Mahallesi'nde ise uçan bir çatı parçası ağaçların üzerine düştü.

Derik ilçesinin Koçyiğit Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattı direği devrildi ve bir ahırın çatısı uçtu. Nusaybin ilçesinin 8 Mart Mahallesi'nde de bir ağaç devrildi.

Olumsuz hava koşullarının yarattığı hasarın giderilmesi amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, acil çalışmalar başlattı.

Mardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.