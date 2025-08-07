DOLAR
Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 21:49
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kırsal Karabent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Çıkan kavgada M.B. (60) ve G.B. (42) açılan ateş sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Cenazeler Hastaneye Sevk Edildi

Olayın ardından, iki kişinin cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

