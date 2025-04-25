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Mardin'de Tespih Fuarı Heyecanı Başladı

Mardin'de düzenlenen Tespih Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuar 27 Nisan'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:20
Mardin'de Tespih Fuarı Heyecanı Başladı

Mardin'de Tespih Fuarı Açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tespih Fuarı, kapılarını açarak ziyaretçilerini beklemeye başladı. Fuar hakkında yapılan açıklamaya göre, etkinlik Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde, Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilmektedir.

Önemli İsimlerden Ziyaret

Fuarın açılışını, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu gibi önemli isimler gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, fuardaki stantları gezerek, ustaların el emeği göz nuru tespihlerini inceledi.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Fuar, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, tespih ustaları ile sohbet ederek, bu kadim sanatın derinliklerini keşfetme şansı buldu. Fuarda sergilenen tespihler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ustalar tarafından hazırlanmıştır.

Fuar Süresi

27 Nisan'a kadar devam edecek olan Tespih Fuarı, sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Herkesin bu eşsiz sanatla buluşması için davetlisiniz!

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı. Vatandaşlar fuara...

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı. Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı. Vatandaşlar fuara...

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı. Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

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Mardin'de Tespih Fuarı Heyecanı Başladı

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