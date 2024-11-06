Mardin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mardin'deki Trafik Kazası

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olay, Çatalan Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Devrilen aracın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yapılan ilk belirlemelere göre, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan kişiler arasında Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve ismi henüz öğrenilemeyen 5 aylık bebek de bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.