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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi

Nusaybin'de düzenlenen operasyonda 56.2 kilo uyuşturucu yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:38
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 56 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, ilçede uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi üzerine bir aracı takibe aldığı bildirildi. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada 10 kilo 965 gram eroin ve 45 kilo 235 gram metamfetamin bulunmuştur.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 965 gram eroin ve 45...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 965 gram eroin ve 45 kilo 235 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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