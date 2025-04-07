Mardin'de Yangın Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Yangın Çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak'ta, geçtiğimiz günlerde bir evde meydana gelen yangında 80 yaşındaki Ahmet Kartal hayatını kaybetti, 75 yaşındaki eşi Peyruze Kartal ise yaralandı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Aile, yangının nedeni hakkında kesin bir bilgi vermedi. Yangın, yatalak olduğu ifade edilen Ahmet Kartal'ın yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle başladı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ederek kontrol altına aldığı yangın, maalesef Ahmet Kartal'ın hayatına mal oldu.

Peyruze Kartal, yangın sonrası ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.