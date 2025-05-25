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Mardin'de Yangın Felaketi: 155 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde çıkan yangınlarda 155 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:53
Mardin'de Yangın Felaketi: 155 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, buğday ekili alanlarda büyük bir yangın meydana geldi.

Yangınlar, Kızıltepe'nin kırsal Çitlibağ ile Nusaybin'in kırsal Yazyurt mahallelerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve bölge vatandaşlarının olağanüstü çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonucu Çitlibağ bölgesinde 100 dekar, Yazyurt bölgesinde ise 55 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü belirlendi. Ayrıca, bölgede bulunan sulama borularında da hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor ve yerel çiftçilerin uğradığı maddi kaybın telafisi için gerekli önlemleri almak adına çalışmalar yürütüyorlar.

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde buğday ekili alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye...

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde buğday ekili alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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