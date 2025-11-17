Mardin Derik'te Çok Sayıda Kaçak Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde jandarma operasyonunda AK-47, Mauser, G1, ruhsatsız tabanca ve 293 fişek dahil çok sayıda kaçak mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:28
Jandarma operasyonunda silah ve mühimmat listesi açıklandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, iki şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 293 adet 7.62 mm çapında fişek, 5 adet piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

