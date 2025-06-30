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Mardin'in Tarihi Güzellikleri 'Gezgin' Belgeseli ile Dünyaya Açılıyor

Mardin, Amazon Prime Video'da yayınlanacak 'The Wanderer' belgeseli ile 137 ülkede tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:22
Mardin'in Tarihi Güzellikleri 'Gezgin' Belgeseli ile Dünyaya Açılıyor

Mardin'in Tarihi ve Doğal Güzellikleri Dünyaya Tanıtılıyor

Mardin'in eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri, Amazon Prime Video'da yayınlanacak 'The Wanderer' (Gezgin) adlı belgeselle dünya genelinde tanıtılacak. 137 ülkede yayınlanacak bu belgesel, Mardin'in kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen yabancı ziyaretçileri kente çekmeyi amaçlıyor.

Belgeselin Çekimleri Mardin'de Gerçekleştirildi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle yürütülen projede, Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde çekimler gerçekleştirilmiştir. Çekimlerde dünyaca ünlü tarihçi Bettany Hughes ile televizyon sunucusu Alex Outhwaite de yer almıştır.

Kültürel Görünürlük ve Turizm Hedefleri

Bu belgesel, Mardin'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gözler önüne sererek uluslararası turizmdeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca, daha önce Türk Hava Yolları ve TGA işbirliğiyle yapılan organizasyonlar kapsamında, Singapur, Malezya ve Çin gibi ülkelerden gelen tur operatörleri ve seyahat acenteleri Mardin'de ağırlandı.

Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri, Amazon Prime Video'da yayınlanacak "The Wanderer" (Gezgin)...

Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri, Amazon Prime Video'da yayınlanacak "The Wanderer" (Gezgin) adlı belgeselle, 137 ülkede tanıtılacak. Belgesel için merkez Artuklu ve Midyat ilçelerinde çekimler gerçekleştirildi.

Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri, Amazon Prime Video'da yayınlanacak "The Wanderer" (Gezgin)...

Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri, Amazon Prime Video'da yayınlanacak "The Wanderer" (Gezgin) adlı belgeselle, 137 ülkede tanıtılacak. Belgesel için merkez Artuklu ve Midyat ilçelerinde çekimler gerçekleştirildi.

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