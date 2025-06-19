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Mardin Kalesi Eteklerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 21:39
Mardin Kalesi Eteklerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'deki Tarihi Kale Eteklerinde Yangın!

Mardin'de, tarihi Mardin Kalesi eteklerinde meydana gelen yangın, olay yerine intikal eden ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, Artuklu ilçesinde, kale eteklerindeki kuru otlar ve çalılıklar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Anında Müdahale

Yangının büyümesi üzerine, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbarın ardından olay yerine hızla intikal etti. Yangına 3 farklı noktadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yerel halk ve çevredeki işletmeler, yangın sonrası yetkililerin duyarlılığını ve etkin müdahale sürecini takdir etti.

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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