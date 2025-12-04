Mardin Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Sürücüye Ceza

Mardin Kızıltepe'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve güven uygulamasında 984 kişi sorgulandı, 324 araç denetlendi; 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:22
Mardin Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Sürücüye Ceza

Mardin Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Sürücüye Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ekip ve 48 personelle gerçekleştirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 20 ekip ve 48 personel katıldı. Denetimler kapsamında 7 okul çevresi, 11 umuma açık yer, 6 metruk bina ile 10 park ve bahçe kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 984 kişi sorgulandı ve 324 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadesine yer verildi.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 20 EKİP VE 48PERSONELİN KATILIMIYLA GENEL ASAYİŞİN VE...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas'ta Kültür ve Sanata Yeni Dokunuşlar: Osmanlı Kültür Sokağı İncelemesi
2
İstanbul'da restoranda askeri üniforma ile servis yapanlar tutuklandı
3
Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi tanıtıldı: 4 tona yakın hayalet ağ hedefi
4
Balıkesir'den Akıllı Takip Desteği: Alzheimer, Demans ve Otizmli Bireylere Güvenlik
5
Söke'de Otomobil Takla Attı — 1 Kişi Yaralandı
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Cumayeri’de 'Doğal Olan Normal Doğum' Farkındalık Etkinliği

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi