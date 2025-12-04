Mardin Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Sürücüye Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ekip ve 48 personelle gerçekleştirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 20 ekip ve 48 personel katıldı. Denetimler kapsamında 7 okul çevresi, 11 umuma açık yer, 6 metruk bina ile 10 park ve bahçe kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 984 kişi sorgulandı ve 324 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadesine yer verildi.

